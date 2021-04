Dagli scarti del limone | nutraceutici e integratori contro il rischio cardiovascolare

(Di venerdì 9 aprile 2021) – L’Enea, in collaborazione con le aziende siciliane Navhetec srl e Agrumaria Corleone spa, ha brevettato una metodologia innovativa per trasformare glidella lavorazione delinda utilizzarsi nella prevenzione di alcune patologie come obesità, diabete, ipercolesterolemia e disturbi cardio-vascolari. L’innovazione si basa sull’utilizzo della tecnologia ‘separazione su membrana’, messa a punto dall’Enea, abbinata a successive fasi di incapsulamento ed essiccazione mediante tecnologia di spray-drying , o essiccazione a spruzzo. Utilizzando questa tecnologia,e dai sottoprodotti ottenuti durante la lavorazione del, si ottengono delle nanovescicole, ovvero piccolissime sfere ricche di composti bioattivi come ...

in questo modo dagli scarti e dai sottoprodotti ottenuti durante la lavorazione del limone si ottengono delle nanovescicole, ovvero piccolissime sfere ricche di composti bioattivi come acidi nucleici, ...