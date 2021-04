Covid: la Sardegna in zona rossa, in 6 “retrocedono” in zona arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno in zona arancione mentre la Sardegna torna in zona rossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d’Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale prodotto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Si attende ora la firma dell’ordinanza da parte del ministro Speranza. In base al rapporto che è stato presentato oggi, continua a scendere lentamente il valore dell’Rt nazionale a 0,92 (la scorsa settimana era a 0,98). In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. “La curva in Italia ha raggiunto un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno inmentre latorna inin cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d’Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale prodotto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Si attende ora la firma dell’ordinanza da parte del ministro Speranza. In base al rapporto che è stato presentato oggi, continua a scendere lentamente il valore dell’Rt nazionale a 0,92 (la scorsa settimana era a 0,98). In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. “La curva in Italia ha raggiunto un ...

