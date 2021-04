Concorso ATA 24 mesi, bandi Usr: requisiti e modalità. Domande dal 23 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Concorso ATA 24 mesi, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24 mesi e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Le Domande potranno essere presentate tramite Istanze online dal 23 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)ATA 24, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Quest'anno il rapporto tra ata 24e ata terza fascia è particolarmente complesso per la scelta della provincia. Lepotranno essere presentate tramite Istanze online dal 23. L'articolo .

