Autostrade | parenti vittime Ponte Morandi | “Schifati da trattative per Aspi”

(Di venerdì 9 aprile 2021) GENOVA – “Siamo per l’ennesima volta senza parole e anche francamente schifati. Pare che molti tendano a dimenticarsi tutto quello che ha causato questa azienda e tutto quello che sta emergendo con forza (prova sono le migliaia di cantieri che stanno popolando le nostre autostrade)”. Così, in un lungo comunicato, la presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, Egle Possetti, commentando gli ultimi sviluppi della trattativa per l’acquisto di Aspi.

Advertising

StraNotizie : Genova, i parenti delle vittime del Morandi e la vendita di Autostrade: 'Schifati dalla trattativa'… - FrailAnemone15 : RT @rep_genova: Genova, i parenti delle vittime del Morandi e la vendita di Autostrade: 'Schifati dalla trattativa' - rep_genova : Genova, i parenti delle vittime del Morandi e la vendita di Autostrade: 'Schifati dalla trattativa' [aggiornamento… - rep_genova : Genova, i parenti delle vittime del Morandi e la vendita di Autostrade: 'Schifati dalla trattativa' - byredo2020 : @gianlucac1 Ma dove coi parenti ? Ma stanno invadendo con le loro utilitarie tutte le autostrade ? -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade parenti

Il Secolo XIX

...emergendo con forza (prova sono le migliaia di cantieri che stanno popolando le nostre). ... ma vedere scritte queste frasi da parte nostra comedi 43 persone uccise non è francamente ...'Leggiamo alcune nuove notizie sulla vicendache continuano a farci pensare di vivere in un incubo'. Esordisce così la lettera del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi relativa alle notizie su Atlantia. E' necessario per il Comitato ...GENOVA - Il tema delle concessioni autostradali è una ulteriore ferita per i parenti delle vittime di Ponte Morandi: a questo si aggiunge la trattativa per l'acquisto di chi ha gestito le Autostrade ...Aspi: familiari morti Morandi,vorremmo più serietà intorno noi = (AGI) - Genova, 8 apr. - "Leggiamo alcune nuove notizie sulla vicenda Autostrade ... parte nostra come parenti di 43 persone ...