Astrazeneca, in Francia vaccino diverso per gli under 55 che hanno ricevuto la prima dose (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Istituto di Sanità Francese (HAS) farà il punto durante una conferenza stampa. Aveva già sospeso Astrazeneca per gli under 55 e non ha cambiato idea dopo il via libera di EMA In Francia il vaccino Astrazeneca è sospeso per i cittadini con meno di 55 anni dal 19 Marzo. A niente è servito il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (EMA), il paese d'oltralpe ha deciso di mantenere un approccio molto precauzionale. I francesi che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca dovranno ricevere la seconda con un altro vaccino. Decisione già annunciata dal Ministro della Salute Vèran, il quale ha spiegato che ulteriori chiarimenti arriveranno durante una conferenza stampa dell'Istituto Superiore di ...

