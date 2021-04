Addio a DMX | icona della musica rap | stroncato da un’overdose

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Muore Earl Simmons, conosciuto come DMX. Era da giorni in ospedale dove era stato ricoverato a causa di un improvviso attacco cardiaco. Probabilmente a causare l’infarto è stato un abuso di droghe. La morte è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato stampa. Un’del rap DMX aveva cinquant’anni, compiuti lo scorso dicembre. Grazie ai suoi brani e la sua popolarità e costante presenza nel mondo dello spettacolo, si può considerare un’del rap tra le più grandi di tutti i tempi. Oltre al rap, DMX ha lavorato spesso come attore e si è fatto vedere più volte attivo in diverse campagne politiche. Raggiunge la vettasua popolarità verso la fine degli anni Novanta, quando il rap nell’ambiente statunitense stava per uscire dal mondo underground per diventare commerciale e aprirsi al grande pubblico. DMX ...