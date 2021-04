WandaVison 2 si farà?

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 8 aprile 2021) Di WandaVision la stagione 2 ci sarà? E’ la domanda che si fanno i fan del Marvel Cinematic Universe dopo aver visto gli episodi su Disney +. WandaVision è la prima delle serie TV del Marvel Cinematic Universe a essere approdata su Disney +. I 9 episodi che compongono la stagione, nonostante un po’ di diffidenza iniziale, hanno saputo conquistare i fan dei supereroi, tanto che dopo averli visti in molti si stanno domandando: WandaVision 2 ci sarà? I molti vorrebbero rivedere Scarlet Witch e Visione in nuovi episodi ma al momento la seconda stagione non è in cantiere. WandaVision 2, la stagione ci sarà? Risponde Kevin Feige Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, parlando con i giornalisti americani aveva però lasciato uno spiraglio riguardo a nuovi possibili episodi della serie TV. Fonte foto: https://www.facebook.com/TheAvengersIT“Sono stato alla Marvel troppo a ...