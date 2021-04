Uomini e Donne, duro sfogo di Samantha: è successo subito dopo la puntata (Di giovedì 8 aprile 2021) Samantha Curcio subito dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 8 aprile, ha deciso di sfogarsi con la redazione. Ecco le sue parole. Oggi, giovedì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Abbiamo assistito ad uno scontro molto acceso tra Alessio ed il nuovo corteggiatore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 aprile 2021)Curcioladiandata in onda oggi, 8 aprile, ha deciso di sfogarsi con la redazione. Ecco le sue parole. Oggi, giovedì 8 aprile, è andata in onda una nuovadi. Abbiamo assistito ad uno scontro molto acceso tra Alessio ed il nuovo corteggiatore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - realPabloD97 : RT @martinacarletti: È vero. Infatti, visto che non corteggia più nessuno, le donne normali si vanno convincendo che una malattia gravissim… - velosodiego : @juvepeterFF Io parlo ovviamente lato uomini poi che sono programmi visti dalla maggior parte delle donne io non ho… -