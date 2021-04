Tlc | Meloni | ' liberalizzare non significa svendere | governo dimostri autorevolezza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tlc Meloni

la Repubblica

Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, concludendo il convegno organizzato sulle reti. "Anche la commissaria Vestager - ha aggiunto - e' stata chiarissima da questo punto di vista. ...... Mensi, Sassano, Silvestroni, De Leo, Basso, Ferigo, Urso, Mele, Gabrielli, Giorgia. Giovedì ...30 Benvenuto Alessio Butti , Responsabile Dipartimento Media eFdI Raffaele Barberio , Key4biz ...(Adnkronos) – “Il telefono -ha rivendicato Meloni- lo abbiamo inventato noi, negli anni Novanta la nostra infrastruttura delle Telecomunicazioni era un’avanguardia assoluta, oggi non è così. Allora ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - La rete unica in fibra sia "di proprieta' pubblica, non verticalmente integrata, dividendo la proprieta' della rete dalla vendita del servizio, e una vo ...