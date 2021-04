Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding, al via Giorgi e Trevisan (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Tabellone principale del Wta di Charleston 2021, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh Barty, vincitrice in Florida, guida il seeding, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero Giorgi e Trevisan. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Charleston, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA Charleston 2021 TERZO TURNO (1) Barty vs Rogers McNally vs Badosa (15) Kudermetova b. Nara 6-0 6-3 Tomljanovic vs Stephens (11) Putintseva b. (6) Muguruza 0-6 2-2 rit. Kovinic vs (3) Kvitova Cornet vs Jabeur (14) Gauff vs Davis SECONDO TURNO (1) Barty b. Doi 6-2 6-1 Rogers b. (13) Anisimova 1-6 7-5 6-4 McNally b. ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilprincipale del Wta di, evento che seguirà il Wta 1000 di Miami. Ashleigh, vincitrice in Florida,il, seguita da Kenin e Kvitova. Due le azzurre presenti, ovvero. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.WTATERZO TURNO (1)vs Rogers McNally vs Badosa (15) Kudermetova b. Nara 6-0 6-3 Tomljanovic vs Stephens (11) Putintseva b. (6) Muguruza 0-6 2-2 rit. Kovinic vs (3) Kvitova Cornet vs Jabeur (14) Gauff vs Davis SECONDO TURNO (1)b. Doi 6-2 6-1 Rogers b. (13) Anisimova 1-6 7-5 6-4 McNally b. ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Charleston 2021: Barty guida il seeding al via Giorgi e Trevisan - #Tabellone #Charleston #2021:… - zazoomblog : Tabellone Wta Bogotà 2021: presenti Errani e Paolini Zheng comanda il seeding - #Tabellone #Bogotà #2021:… - TennisWebMag : @SaraErrani e @GattoMonticone sono salite al 2° turno del WTA 250 di Bogotà, capitale colombiana, battendo rispett… - infoitsport : WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini - infoitsport : WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale sulla terra rossa colombiana -