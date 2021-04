Siparietto Haaland-guardalinee | il motivo degli autografi è davvero speciale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Subito dopo la fine di Manchester City – Borussia Dortmund, ilsi avvicina adper chiedergli l’autografo: svelato ilOrmai il talento di Erlingnon fa più notizia, tutti si sono accorti che il giovane attaccante sarà la prossima stella del calcio europeo, e proprio per questo i big club stanno cercando in ogni modo di intavolare una trattativa per assicurarsi le sue prestazioni. E mentre Barca e Real, le ultime in ordine cronologico, cercano di accaparrarsi il norvegese a suon di milioni e progetti tecnici, c’è qualcuno che è riuscito già ad ottenere la sua firma. Si tratta dell’assistente di gara, Octavian Sovre, il quale al triplice fischio di Man City – B. Dortmund ha chiesto all’attaccante di firmargli i cartellini di gioco. Una scena, quella ripresa dalle telecamere del ...

Simpaticoa fine gara tra Manchester City e Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale d'andata di Champions League. Erlingè stato fermato da uno degli assistenti dell'arbitro per&...Foden 'agente' diUnche non è sfuggito alle telecamere, ben appostate al triplice fischio di Manchester City - Borussia Dortmund per osservare le reazioni dei protagonisti. Foden ,...Un siparietto che non è sfuggito alle telecamere ... Foden, entusiasta per il gol e la vittoria, si è avvicinato ai rivali fino ad arrivare ad Haaland. Abbracciandolo sembra dirgli qualcosa di ...Grande prova di forza del Real Madrid che batte 3-1 il Liverpool e ipoteca il passaggio in semifinale: vince il City ma il 2-1 dell'Etihad tiene in vita il Dortmund ...