Santa Maria a Vico, in possesso di arnesi per smontaggio ruote di autovetture: denunciate 4 persone (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, quando sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Cancello, supportati da una Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 10° Reggimento Campania. È accaduto nelle prime ore del mattino, allorquando, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, i militari dell'Arma, nel transitare nella frazione San Marco del Comune di Santa Maria a Vico, hanno intercettato e bloccato una Fiat Punto sospetta con a bordo quattro persone, che, alla loro vista, si erano sbarazzati di uno zainetto lanciandolo dal finestrino. Lo stesso, recuperato, è risultato contenere attrezzi per lo smontaggio delle ruote di ...

