Resident Evil Village | lo Showcase del 16 aprile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021), adè previsto un nuovissimointeramente dedicato al gioco. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa tramite il proprio profilo Twitter di PlayStation, in collaborazione con Capcom. Ma la domanda che si pongono i fan della serie da tutto il mondo è arriverà anche una demo gameplay?loCon tutta probabilità lodisi concentrerà sulla versione del gioco che sarà disponibile su PS5, dopo aver già visto come funzionava la versione PS4Pro, settimana scorsa. Meno di un mese quindi ci separi dal lancio ufficiale del gioco, previsto per il 7 Maggio. Capcom vuole continuare a tenere costantemente alta l’attenzione ...