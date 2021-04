Rai censura i conduttori | d’ora in poi vietato menzionare programmi concorrenti

(Di giovedì 8 aprile 2021) In queste ore sono trapelate delle informazioni alquanto interessanti inerenti alcune decisione interne ai vertici di Viale Mazzini. Nello specifico, pare che i piani alti abbiano importo una significativanei confronti di tutti idella Rai. Nello specifico, pare proprio che ai presentatori sia stato categoricamentedi citare e, soprattutto, promuovere,che vanno in onda su canali o piattaforme. Tale decisione è sopraggiunta a seguito di alcuni comportamenti impropri assunti in certi. Scopriamo tutto quello che è accaduto. In Rai ènominareIl mondo della televisione è una vera e propria macchina da guerra tra attacchi a colpi di share e di ...

...MAGLIE DELLACerto, scoccia un po' a uno che la pensa come me trovare che certi film (che in altri tempi sarebbero stati censurati) sono finanziati con fondi statali. Cioè suoi. O che la, ...... senza alcuna forma di "". Sulla carta, almeno per il medium televisivo, esisterebbe anche un sistema di "protezione", ovvero un " Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ", firmato da...Liliana Cavani: "Censurare un film è come il rogo dei libri ... "Sul film di Galileo, vietato ai minori di 18 anni, prodotto dalla Rai e mai visto in tv. Il film finisce con il rogo di Giordano Bruno ...Il ministro Franceschini plaude alla morte della censura per i film cinematografici, ma ignora la pornografia su web accessibile ai minori.