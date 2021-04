Pirlo, col Napoli è stata la partita della svolta? (Di giovedì 8 aprile 2021) Il successo nella gara - spareggio con il Napoli può essere un punto di svolta della stagione bianconera. Lo dicono i numeri (ora la Juve è terza, a un solo punto dal Milan) ma lo conferma anche il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Il successo nella gara - spareggio con ilpuò essere un punto distagione bianconera. Lo dicono i numeri (ora la Juve è terza, a un solo punto dal Milan) ma lo conferma anche il ...

Advertising

ZZiliani : #Pirlo: 'Negli ultimi minuti abbiamo un po' rifiatato in vista del quarto di finale col #Chelsea che iniziava 5 minuti dopo'. - FBiasin : #Pirlo: 'Parlo adesso di quanto successo l'altra sera. I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la partita… - SSCNapoliFeed : Pirlo, col Napoli la svolta? Ora può tornare il sorriso. Ecco perché - mvb66 : RT @ZZiliani: #Pirlo: 'Negli ultimi minuti abbiamo un po' rifiatato in vista del quarto di finale col #Chelsea che iniziava 5 minuti dopo'. - sportli26181512 : Pirlo, col Napoli è stata la partita della svolta?: Pirlo, col Napoli è stata la partita della svolta? Poteva esser… -