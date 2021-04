Il Papa chiede di usare il Recovery per superare un'economia iniqua (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Il concetto di Recovery "non può accontentarsi di tornare a un modello di vita economica e sociale iniquo e insostenibile, in cui una piccola minoranza della popolazione mondiale possiede metà della sua ricchezza". Così Papa Francesco in una lettera ai partecipanti al Meeting di primavera 2021 della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale - che si svolge online dal 5 all'11 aprile - nella quale ribadisce anche il suo appello a una "solidarietà vaccinale giustamente finanziata" in cui non prevalga la legge del mercato. La ripresa non è tornare indietro ma trovare soluzioni inclusive "In quest'ultimo anno, a causa della pandemia di Covid-19, il nostro mondo - sottolinea Francesco - è stato costretto ad affrontare una serie di gravi e interconnesse crisi socio-economiche, ecologiche e politiche. Auspico che le vostre discussioni ... Leggi su agi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Il concetto di"non può accontentarsi di tornare a un modello di vita economica e sociale iniquo e insostenibile, in cui una piccola minoranza della popolazione mondiale possiede metà della sua ricchezza". CosìFrancesco in una lettera ai partecipanti al Meeting di primavera 2021 della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale - che si svolge online dal 5 all'11 aprile - nella quale ribadisce anche il suo appello a una "solidarietà vaccinale giustamente finanziata" in cui non prevalga la legge del mercato. La ripresa non è tornare indietro ma trovare soluzioni inclusive "In quest'ultimo anno, a causa della pandemia di Covid-19, il nostro mondo - sottolinea Francesco - è stato costretto ad affrontare una serie di gravi e interconnesse crisi socio-economiche, ecologiche e politiche. Auspico che le vostre discussioni ...

