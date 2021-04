Ibrahimovic attore | sarà un personaggio del prossimo film della saga Asterix

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'aveva annunciato sul palco di Sanremo, al Festival: "Mi piacerebbe fare l'". Sembrava uno scherzo, ma quando si tratta di Zlatanmeglio non sottovalutare le battute... e infatti ci ...

L'aveva annunciato sul palco di Sanremo, al Festival: "Mi piacerebbe fare l'". Sembrava uno scherzo, ma quando si tratta di Zlatanmeglio non sottovalutare le battute... e infatti ci siamo: il fuoriclasse svedese reciterà una parte nel nuovo film della saga ...Commenta per primo Non solo Sanremo. L'avventura extra - campo di Zlatancontinua, con l'ipotesi di un post - carriera da assoluto protagonista . L'indizio lo dà direttamente l'attaccante tramite Instagram , postando una foto con la scritta ' antivirus '. Il ...Dopo Sanremo, Zlatan Ibrahimovic prepara la sua comparsa sul grande schermo. Con un post criptico sui propri canali social, una foto con la scritta “Antivirus”, lo svedese ha scatenato la curiosità ...Ibrahimovic continua a stupire anche fuori dal campo: dopo aver presentato Sanremo, farà parte del nuovo film di Astérix e Obélix ...