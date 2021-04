Forza Italia all’Asl: “Per comprendere cosa accade nel Sannio servono i dati dei Comuni” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCovid e Comunicazioni dell’Asl sono al centro del nuovo intervento di Antonio Reale, dirigente di Forza Italia nel Sannio. Che scrive: “Negli ultimi giorni abbiamo avuto un numero elevatissimo di morti e ricoverati a causa del covid in provincia di Benevento. E’ evidente che ormai da qualche settimana siamo in piena terza ondata, con la curva dei contagi che oscilla, ma non accenna a diminuire in maniera significativa. Visti i dati, dunque, sarebbe opportuno che l’Asl tornasse a Comunicare i contagi anche in base ai Comuni, poiché ciò consentirebbe di porre maggiore attenzione nei luoghi dove evidentemente sono presenti cluster o focolai. Non si comprende per quale motivo l’Asl sia passata da una Comunicazione puntuale e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCovid ecazioni dell’Asl sono al centro del nuovo intervento di Antonio Reale, dirigente dinel. Che scrive: “Negli ultimi giorni abbiamo avuto un numero elevatissimo di morti e ricoverati a causa del covid in provincia di Benevento. E’ evidente che ormai da qualche settimana siamo in piena terza ondata, con la curva dei contagi che oscilla, ma non accenna a diminuire in maniera significativa. Visti i, dunque, sarebbe opportuno che l’Asl tornasse acare i contagi anche in base ai, poiché ciò consentirebbe di porre maggiore attenzione nei luoghi dove evidentemente sono presenti cluster o focolai. Non si comprende per quale motivo l’Asl sia passata da unacazione puntuale e ...

