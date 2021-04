Europa League | Ajax-Roma 0-0 diretta live | occasione per Tadic in area di rigore Palla a lato

Advertising

GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - angelomangiante : Lesione muscolare al flessore destro per #ElShaarawy. Stop 15 giorni. Salta la doppia sfida di Europa League contro l'Ajax. @SkySport - OfficialASRoma : ??? “Vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje”. ???? In vista di #AjaxRoma, abbiamo parlato con Fr… - bornjuventino : RT @_Bitw_n_10: europa league competizione pazzesca - sport : RT @sport: #UEL #GRAMUN ?? ? ¡GOL del United! ¡Abre Rashford la lata! ??? 0 ?? 1 ???? (31') ?? #EnDirecto -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

C'è un finale di campionato da affrontare e un'entrata nella fase decisiva, in casa Roma è quindi ancora presto per parlare di futuro. Almeno questa è l'idea di Tiago Pinto , che ha parlato del rapporto con Paulo Fonseca, allenatore ...... il centrocampista non ci arriva di un soffio 1' - La Roma batte il calcio d'inizio Dopo la deludente prova con il Sassuolo in campionato, la Roma riprende il cammino in, in quella che ...Infortunio Spinazzola: problema muscolare per l’esterno della Roma, costretto a uscire anzitempo dal match di Europa League contro l’Ajax Pessime notizie per la Roma durante il match di Europa League ...Ecco la foto da Instagram. 08.04 20:45 - DIRETTA ONLINE - Europa League, Ajax-Roma: live report, statistiche, formazioni e dettagli 08.04 20:45 - DIRETTA ONLINE - Europa League, Granada-Manchester ...