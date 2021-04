Emanuele Filiberto nel mirino degli spettatori | le sue risposte zittisce tutti

(Di giovedì 8 aprile 2021)di Savoia risponde alle critichesul modus operandi di giudice di Amici 20 – Il Serale Il noto principe di Savoia, meglio conosciuto come successore di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ogni sabato decide le sorti dei ragazzi con il suo voto unito a quello die Stash dei The Kolors. Stefano e Maria da sempre hanno uno splendido rapporto e l'ex ballerino più volte ...C'è anche un terzo giudice che altro non è che. Proprio quest'ultimo, sembra che in questi ultimi giorni abbia parlato, confessando il motivo che l'ha spinto ad accettare la ...A dover prendere una decisione sulla sorte dei giovani talenti sono Stefano De Martino, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mentre i primi due sono molto famosi nel mondo della musica e ...Infatti, Mediaset ha comunicato i primi ospiti di Verissimo 10 aprile e sembrerebbero essere i tre giudici di Amici: Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Tutti e tre gli ospiti già si erano ...