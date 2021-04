E’ positivo al Covid ma organizza la grigliata di Pasquetta | rischia l’accusa di epidemia colposa

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un 25enne di Seregno, in provincia di Monza, hato lunedì scorso unacon quindici amici nonostante sapesse di essereal. Il giovane non ha detto a nessuno di essersi sottoposto a tampone e tantomeno che questo avesse avuto esito, mettendo così a rischio tutti gli amici. La festa abusiva,ta in una villa del centro città, è stata poi sgomberata dai carabinieri, allertati da una segnalazione. Le forze dell’ordine hanno identificato e multato nove giovani tra i 20 e i 25 anni provenienti da Seregno, Meda, Giussano e Lissone, contestando loro la mancanza delle autocertificazioni e delle misure di prevenzione del contagio. Dopo diverse ore sono state identificate e sanzionate altre otto persone, che si erano nascoste nell’abitazione. Il ...

