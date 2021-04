Bologna, rischio focolaio a messa: appello del sindaco di Calderara (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – Nuovo allarme a Calderara, Comune alle porte di Bologna, per il pericolo di un focolaio. La causa? La presenza di alcuni soggetti positivi alla messa della domenica delle palme nella chiesa di Lippo. Per questo in mattinata il sindaco Giampiero Falzone, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell’Ausl di Bologna, ha lanciato un appello via Facebook perché si faccia avanti chiunque fosse presente alla celebrazione. “Senza allarmismi- precisa il sindaco- ma per evitare l’insorgere di un focolaio e contenere l’eventuale diffusione del virus, stante l’individuazione di alcuni positivi a questa messa. Chi si segnalerà verrà sottoposto subito a tampone”. La funzione religiosa messa sotto osservazione è quella delle 18 del 28 marzo scorso, nella chiesa di San Filippo Neri a Lippo di Calderara. Si parla in tutto di 25 persone, che ora saranno testate. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – Nuovo allarme a Calderara, Comune alle porte di Bologna, per il pericolo di un focolaio. La causa? La presenza di alcuni soggetti positivi alla messa della domenica delle palme nella chiesa di Lippo. Per questo in mattinata il sindaco Giampiero Falzone, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell’Ausl di Bologna, ha lanciato un appello via Facebook perché si faccia avanti chiunque fosse presente alla celebrazione. “Senza allarmismi- precisa il sindaco- ma per evitare l’insorgere di un focolaio e contenere l’eventuale diffusione del virus, stante l’individuazione di alcuni positivi a questa messa. Chi si segnalerà verrà sottoposto subito a tampone”. La funzione religiosa messa sotto osservazione è quella delle 18 del 28 marzo scorso, nella chiesa di San Filippo Neri a Lippo di Calderara. Si parla in tutto di 25 persone, che ora saranno testate.

