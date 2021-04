AstraZeneca, ministero Salute “Raccomandato l’uso per over 60” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ribadendo che il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca, ndr) è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è Raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ribadendo che il vaccino Vaxzevria (, ndr) è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che èun suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione deldella, Giovanni Rezza.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

