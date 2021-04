AstraZeneca in Italia: oggi Draghi in conferenza stampa. Segui la diretta (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a tenere banco il nodo AstraZeneca in Italia . Dopo l' ennesimo pronunciamento dell'Ema , arriva oggi la circolare del ministero della Salute con le raccomandazioni per il vaccino Vaxzevria . ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a tenere banco il nodoin. Dopo l' ennesimo pronunciamento dell'Ema , arrivala circolare del ministero della Salute con le raccomandazioni per il vaccino Vaxzevria . ...

Advertising

sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - Agenzia_Ansa : Cambia la campagna vaccinale Italia, rischio rallentamento. AstraZeneca ai 60-79enni. Locatelli: 'Ok all'uso per la… - sole24ore : Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - MPerardi : #AprireSenzaCondizioni. Però TUTTO. Ed oggi, SUBITO. Che siamo già in ritardo, e di molto. Povera #Italia, che gram… - Paolinokid1 : RT @Doom3Gloom: il rischio di finire in terapia intensiva a causa del COVID, ma non per esempio il rischio da long covid. Se fossi in Itali… -