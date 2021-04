Apple | la telecamera frontale ospitata in un foro arriverà anche a bordo dei prossimi iPhone?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il prossimoSE potrebbe essere molto simile, se non del tutto uguale, al modello che attualmente è sul mercato. E questo vuol dire ampie cornici, tasto Home con integrato Touch ID e un design stile8. Invece14 e 14 Pro potrebbero ridurre le dimensioni del notch ma al contempo continuare ad utilizzare il Face ID. E poi c’èSE del 2023 che non avrà nè uno né l’altro ma probabilmente integrerà un display forato, come molti produttori scelgono di fare per i propri smartphone Android. Le informazioni provengono da Ross Young che su Twitter riporta che il prossimoSE avrà la stessa dimensione del display di quello attuale (4,7 pollici) e aggiungerà un modem 5G. Inoltre afferma che potrebbeesserci un ulterioreSE con display ...