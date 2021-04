Anche i rom sbugiardano la Raggi e vanno in piazza: «Devi darci le case che ci avevi promesso» (Di giovedì 8 aprile 2021) Pure i rom sbugiardano Virginia Raggi. E, all’indomani della Giornata internazionale dei rom, annunciano una manifestazione in piazza del Campidoglio per rivendicare le case promesse dal sindaco e mai arrivate. «Alcuni sistemati, altri parcheggiati. Nessuno resti indietro!», è lo slogan con il quale si sono dati appuntamento domani mattina all’ombra di Marco Aurelio per rivendicare una sistemazione per le famiglie dell’area F di Castel Romano, sgomberata di recente al termine di una vicenda durata mesi. Lo sgombero dell’Area F di Castel Romano Lo sgombero dell’Area F, come ricorda una nota, è avvenuto lo scorso 25 marzo con un’azione organizzata dalla Polizia Municipale. In quell’occasione Virginia Raggi aveva dichiarato che «quaranta persone hanno lasciato il campo con il nostro aiuto» e aveva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Pure i romVirginia. E, all’indomani della Giornata internazionale dei rom, annunciano una manifestazione indel Campidoglio per rivendicare lepromesse dal sindaco e mai arrivate. «Alcuni sistemati, altri parcheggiati. Nessuno resti indietro!», è lo slogan con il quale si sono dati appuntamento domani mattina all’ombra di Marco Aurelio per rivendicare una sistemazione per le famiglie dell’area F di Castel Romano, sgomberata di recente al termine di una vicenda durata mesi. Lo sgombero dell’Area F di Castel Romano Lo sgombero dell’Area F, come ricorda una nota, è avvenuto lo scorso 25 marzo con un’azione organizzata dalla Polizia Municipale. In quell’occasione Virginiaaveva dichiarato che «quaranta persone hanno lasciato il campo con il nostro aiuto» e aveva ...

