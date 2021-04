Ajax-Roma 1-2, Ibanez espugna l’Amsterdam Arena (Di giovedì 8 aprile 2021) Una Roma concreta vince 2-1 ad Amsterdam in casa dell’Ajax. Decisiva la rete di Ibanez nel finale. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico La Roma c’è e si fa sentire. Ad Amsterdam i giallorossi soffrono, giocano, resistono e portano a casa un’incredibile partita, battendo 2-1 i padroni di casa dell’Ajax. Tra una settimana all’Olimpico ai giallorossi bastano due risultati su tre o anche la sconfitta per 0-1 per passare in semifinale. La partita Primo tempo giocato tatticamente bene dai giallorossi, che rinunciano ad attaccare con più uomini cosi come abituati, ma restano più bassi, lasciando pochi spazi all’Ajax e ripartendo in contropiede con la velocità di Spinazzola e le giocate di Pellegrini e Dzeko. Al 17° Cristante dalla distanza va vicino alla rete, ma Scherpen si ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Unaconcreta vince 2-1 ad Amsterdam in casa dell’. Decisiva la rete dinel finale. Tra una settimana il ritorno all’Olimpico Lac’è e si fa sentire. Ad Amsterdam i giallorossi soffrono, giocano, resistono e portano a casa un’incredibile partita, battendo 2-1 i padroni di casa dell’. Tra una settimana all’Olimpico ai giallorossi bastano due risultati su tre o anche la sconfitta per 0-1 per passare in semifinale. La partita Primo tempo giocato tatticamente bene dai giallorossi, che rinunciano ad attaccare con più uomini cosi come abituati, ma restano più bassi, lasciando pochi spazi all’e ripartendo in contropiede con la velocità di Spinazzola e le giocate di Pellegrini e Dzeko. Al 17° Cristante dalla distanza va vicino alla rete, ma Scherpen si ...

