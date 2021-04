Yellen, tassa minima globale: sì di Germania e Commissione UE (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Incassa consensi la proposta del segretario al tesoro americano Janet Yellen di una tassazione minima globale per le grandi società, sul tavolo digitale dei ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del 7 aprile “Stiamo lavorando con i paesi del G20 per un accordo su una tassa minima globale che possa fermare la corsa al ribasso”. Immediata l’apertura della Germania con il Ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, che definisce la proposta “un grande passo avanti”, aggiungendo che l’accordo tra oltre 140 Paesi potrebbe anche essere raggiunto entro quest’estate. “Qualsiasi accordo deve includere nuove regole su come tassare le attività transfrontaliere da parte dei giganti della tecnologia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Incassa consensi la proposta del segretario al tesoro americano Janetdi unazioneper le grandi società, sul tavolo digitale dei ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del 7 aprile “Stiamo lavorando con i paesi del G20 per un accordo su unache possa fermare la corsa al ribasso”. Immediata l’apertura dellacon il Ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, che definisce la proposta “un grande passo avanti”, aggiungendo che l’accordo tra oltre 140 Paesi potrebbe anche essere raggiunto entro quest’estate. “Qualsiasi accordo deve includere nuove regole su comere le attività transfrontaliere da parte dei giganti della tecnologia ...

