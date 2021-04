Volley femminile, Semifinali Scudetto: Conegliano travolge Scandicci nella gara-1, Egonu sugli scudi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Conegliano ha letteralmente travolto Scandicci nella gara-1 della semifinale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere si sono scatenate tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso, annichilendo la compagine toscana con un secco 3-0 (25-23; 25-16; 25-14). C’è stata partita soltanto nel primo set, dove le ospiti sono rimaste a contatto fino a metà parziale (14-13) e poi dal 24-20 sono riuscite a riavvicinarsi. Per il resto un assolo encomiabile delle ultime Campionesse d’Italia, che confermano la loro imbattibilità stagionale (41 vittorie consecutive) e si avvicinano alla Finale Scudetto: potranno già chiudere i conti nel weekend andando a vincere in trasferta la gara-2, altrimenti tutto si deciderà nella bella di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha letteralmente travolto-1 della semifinaledi. Le Pantere si sono scatenate tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso, annichilendo la compagine toscana con un secco 3-0 (25-23; 25-16; 25-14). C’è stata partita soltanto nel primo set, dove le ospiti sono rimaste a contatto fino a metà parziale (14-13) e poi dal 24-20 sono riuscite a riavvicinarsi. Per il resto un assolo encomiabile delle ultime Campionesse d’Italia, che confermano la loro imbattibilità stagionale (41 vittorie consecutive) e si avvicinano alla Finale: potranno già chiudere i conti nel weekend andando a vincere in trasferta la-2, altrimenti tutto si decideràbella di ...

