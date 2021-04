Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Viabilità 2021 7 APRILE ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI STA IN CODA IN INTERNA TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E ARDEATINA MENTRE IN EASTERNA ALTEZZA AS24 E ALTEZZA FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE Roma A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO ALTEZZA PORTONACCIO CODE ATRATTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA SU VIA ARDEATINA CODE NELEL DUE DIREZIONI TRA FALCOGNANA E CASTEL DI LEVA SITUAZIONE ANALOGA A SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 19 FINO ALLE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021)7 APRILE ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO SI STA IN CODA IN INTERNA TRA DIRAMAZIOENSUD E ARDEATINA MENTRE IN EASTERNA ALTEZZA AS24 E ALTEZZA FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONEA CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO ALTEZZA PORTONACCIO CODE ATRATTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA SU VIA ARDEATINA CODE NELEL DUE DIREZIONI TRA FALCOGNANA E CASTEL DI LEVA SITUAZIONE ANALOGA A SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 19 FINO ALLE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 07 - 04 - 2021 ore 08:00 ...ma al momento senza particolari problemi Qualche rallentamento Comunque ovviamente direzione Roma ...in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità è ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 04 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ 2021 7 APRILE ORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI ...PRENESTINA E A24 E A SEGUIRE ALTEZZA FLAMINIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA ...

