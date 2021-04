Valentina Persia, Ciacci svela i drammi del suo passato: “Cose che il pubblico non consoce” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il dramma di Valentina Persia Senza ombra di dubbio Valentina Persia è una delle protagoniste assolute di queste prime settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, la comica grazie alla sua ironia riesce a far sorridere i telespettatori che al momento hanno tanto bisogno di spensieratezza. Tuttavia, la barzellettiera in passato ha vissuto un momento molto drammatico, subito dopo la nascita dei due gemelli. “All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il dramma diSenza ombra di dubbioè una delle protagoniste assolute di queste prime settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, la comica grazie alla sua ironia riesce a far sorridere i telespettatori che al momento hanno tanto bisogno di spensieratezza. Tuttavia, la barzellettiera inha vissuto un momento molto drammatico, subito dopo la nascita dei due gemelli. “All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi ...

