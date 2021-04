Ursula von der Leyen: bizzarro trattamento da parte di Erdogan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Niente poltrona per Ursula von der Leyen. Roventi polemiche ad Erdogan per il trattamento riservato al presidente della Commissione Europea È diventata virale la scena ripresa durante l’incontro tra la visita dei Leader UE. Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si accomoda su un divano mentre Erdogan e Charles Michel si siedono su due poltrone con tanto di bandiere alle spalle. Fra critiche rumorose e forti accuse di sessismo, la scena è stata prontamente ribattezzata ‘sofagate’. Il mugugno della von del Leyen ripreso dal filmato poi diventato virale è emblematico. Le parole del portavoce del presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen provano a far chiarezza sulla vicenda: ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Niente poltrona pervon der. Roventi polemiche adper ilriservato al presidente della Commissione Europea È diventata virale la scena ripresa durante l’incontro tra la visita dei Leader UE. Il presidente della Commissione Europeavon dersi accomoda su un divano mentree Charles Michel si siedono su due poltrone con tanto di bandiere alle spalle. Fra critiche rumorose e forti accuse di sessismo, la scena è stata prontamente ribattezzata ‘sofagate’. Il mugugno della von delripreso dal filmato poi diventato virale è emblematico. Le parole del portavoce del presidente della Commissione Europeavon derprovano a far chiarezza sulla vicenda: ...

