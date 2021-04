Un'alta colonna di fumo per un incendio a Trezzo (Milano) (Di mercoledì 7 aprile 2021) incendio a Trezzo sull'Adda (Milano) nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Un'alta colonna di fumo nero si è levata al cielo mentre le fiamme hanno devastato un box di un edificio in via Vecchia per ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 7 aprile 2021)sull'Adda () nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Un'dinero si è levata al cielo mentre le fiamme hanno devastato un box di un edificio in via Vecchia per ...

Ultime Notizie dalla rete : alta colonna Un'alta colonna di fumo per un incendio a Trezzo (Milano) Incendio a Trezzo sull'Adda (Milano) nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Un'alta colonna di fumo nero si è levata al cielo mentre le fiamme hanno devastato un box di un edificio in via Vecchia per Monza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Milano, con due mezzi. All'...

Calcio RSM: Tre Fiori e Fiorentino vincono nel recupero Sartori, 16' e 90+1' (rig.) Bordon, 41' Righini, 70' Bernacci Domagnano - Fiorentino 1 - 2 DOMAGNANO Colonna; Faetanini, Ghetti, Deluigi, G. Rossi, Ceccaroli (dal 64' A. Venerucci), Cangini, Bonini, ...

Il ritorno dell’inverno: -18 gradi al colle dell’Agnello in alta valle Varaita Il ritorno dell’inverno annunciato dalle previsioni ha interessato tutto il Cuneese con il crollo delle colonnine meteo ... 18 al Colle dell'Agnello, in alta Valle Varaita, -33,5 sul Monte Rosa, ai ...

