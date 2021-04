Tutino punta l’Entella | “Salernitana | con questo spirito fino in fondo”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno– Gennarotiene in caldo i tifosi granata. A bocce ferme, dice: “Solo una vittoria poteva permetterci di restare attaccati al nostro obiettivo. Avanti così, conin. Forza!”. Sintesi perfetta del momento vissuto dall’intero ambiente. A sei partite dalla fine della regular season, lasogna il secondo posto ma, più realisticamente,a blindare il terzo. Preziosissimo in chiave-play off.è uomo-squadra. Sente (certo) il peso del gol che manca ma gioisce per le vittorie del gruppo. Non una smorfia quando è sostituito o inizia dalla panchina. In campo perfeziona l’intesa con i compagni di reparto: Djuric, Gondo o Anderson. Sabato ci ...

Andrè Anderson, nel ruolo di secondaalle spalle di, è stato meno estroso del solito ma ha comunque sfiorato il gol con un rasoterra che ha fatto la barba al palo. La scelta di Castori ...Di Carlosul tridente Mancini (classe 2004), Nalini e Gori per cercare il pareggio. Ma è l'... Nel primo tempo l'occasione più ghiotta capita alla Salernitana nel finale:sale in cielo per ...Dopo la cocente sconfitta di Lecce ,Tutino e compagni possono trovare l’immediato riscatto contro i ciociari,centrando l’intera posta in palio . Una eventuale vittoria,infatti, piazzerebbe i granata ...Per i ciociari continua il periodo no con l’effetto Grosso che ancora non si vede e la zona rossa che comunque resta a sette punti di distacco ... Casasola; Anderson, Tutino. (TUTTO mercato WEB) ...