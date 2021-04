Advertising

TV7Benevento : Toshiba: fondi Cvc lancia offerta, in giornata vertice gruppo... -

Ultime Notizie dalla rete : Toshiba fondi

Metro

Un fatto insolito per il Giappone è avvenuto oggi durante una rara assemblea generale straordinaria di una delle grandi compagnie giapponesi, la: gli azionisti (per lo piùstranieri) hanno votato contro le indicazioni del management chiedendo un'indagine indipendente su presunte irregolarità di voto nell'assemblea generale dello ...Il 28 dicembre 2007 anchefa causa a un'altra sua società, Acme Srl, per violazioni di ...che si firma "Merlin" scrive frenetici messaggi alla società panamense chiedendo di rimborsare i: ...Il fondo d'investimento britannico Cvc Capital Partners ha avanzato un'offerta di acquisizione da 2.000 miliardi di yen, pari a 15,3 miliardi di euro, per Toshiba. Lo confermano i vertici del ...Tokyo, 7 apr. (dpa) – (Adnkronos/Dpa) – Il colosso giapponese Toshiba ha annunciato di aver ricevuto una proposta di acquisizione da parte del gruppo di private equity britannico CVC Capital Partners, ...