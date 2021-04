**Pd: Provenzano, 'a prossima assemblea nuovo partito si presenta a opinione pubblica'** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo terminato le assemblee che erano dedicate al vademecum con i punti programmatici. I numeri sono impressionanti: hanno partecipato circa 40mila iscritti e le assemblee continuano, io ne ho fatta una anche ieri e ne farò altre nei prossimi giorni". Lo dice il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, a Immagina. "Alcuni hanno detto che ci siamo occupati di assetti, ma non ancora di temi. Ecco, noi abbiamo trascorso le ultime due settimane a discutere con gli iscritti di temi e nei circoli si parla di sanità, di scuola e soprattuto di lavoro. Stiamo affinando le nostre proposte. C'è un meccanismo, anche molto avanzato, di intelligenza artificiale che rielaborerà le risposte che arrivano dai circoli e che ci consentirà di affrontare una discussione molto importante all'assemblea nazionale del 17 aprile con la quale il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo terminato le assemblee che erano dedicate al vademecum con i punti programmatici. I numeri sono impressionanti: hanno partecipato circa 40mila iscritti e le assemblee continuano, io ne ho fatta una anche ieri e ne farò altre nei prossimi giorni". Lo dice il vicesegretario Pd, Peppe, a Immagina. "Alcuni hanno detto che ci siamo occupati di assetti, ma non ancora di temi. Ecco, noi abbiamo trascorso le ultime due settimane a discutere con gli iscritti di temi e nei circoli si parla di sanità, di scuola e soprattuto di lavoro. Stiamo affinando le nostre proposte. C'è un meccanismo, anche molto avanzato, di intelligenza artificiale che rielaborerà le risposte che arrivano dai circoli e che ci consentirà di affrontare una discussione molto importante all'nazionale del 17 aprile con la quale il ...

