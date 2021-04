Maxi processo al tentato golpe in Turchia: "41 bis" per diversi alti ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo aggravato - una sorta di 41 bis - diversi imputati nel Maxi-processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del golpe, poi fallito, del 15 luglio 2016. Come riferisce l’agenzia Anadolu, le condanne riguardano anche alti ufficiali, come l’ex tenente colonnello Umit Gençer, che lesse sulla tv di stato Trt la dichiarazione dei golpisti, e l’ex colonnato Tanju Poshor, che guidò l’occupazione della stessa sede della Trt. Ergastolo anche per l’ex capo della guardia del palazzo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, l’ex maggiore Osman Koltar. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo aggravato - una sorta di 41 bis -imputati nelcontro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del, poi fallito, del 15 luglio 2016. Come riferisce l’agenzia Anadolu, le condanne riguardano anche, come l’ex tenente colonnello Umit Gençer, che lesse sulla tv di stato Trt la dichiarazione dei golpisti, e l’ex colonnato Tanju Poshor, che guidò l’occupazione della stessa sede della Trt. Ergastolo anche per l’ex capo della guardia del palazzo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, l’ex maggiore Osman Koltar.

