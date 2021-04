Google Nest Hub 2 arriva in Italia il 5 maggioHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo innumerevoli rumor e anticipazioni, l’annuncio è ora ufficiale: la seconda generazione diHub, il dispositivo intelligente di, sbarcherà sul mercatono il prossimo 5 maggio. Dopo il lancio negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Australia, è la volta dell’, dove sarà disponibile sulStore e nei principali rivenditori al costo di 99,99 euro, circa 30 euro in meno rispetto alla prima versione lanciata in Europa nel 2019. Il design è pressoché identico a quello del primo modello, con la differenza che il display da 7 pollici in vetro, che caratterizzava anche la prima generazione, in questa nuova versione non possiede i bordi e risulta più armonioso e semplice da pulire. L’altoparlante del nuovoHub, ...