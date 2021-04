Gianni Morandi è uscito dall’ospedale | la nota dell’Ausl Romagna

Advertising

Corriere : Gianni Morandi dimesso dall’ospedale dopo quasi un mese dalle ustioni - giulio_galli : RT @LaStampa: Gianni Morandi dimesso dall’ospedale: “Condizioni buone” - ANGELACHIDDEMI : Ecco adesso stia buono e non ci smarroni con i suoi fuochi vietati per legge - princigallomich : Gianni Morandi dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena - SmorfiaDigitale : Gianni Morandi dimesso dall'ospedale, 'buone condizioni' - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

sta meglio ed è tornato a casa . La buona notizia arriva dall'Ausl Romagna, che ha fatto sapere che le condizioni di salute del cantante bolognese sono buone:è stato dimesso ...Un mese faè stato ricoverato per ustioni dopo un incidente in campagna. 'Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - raccontavano dal suo entourage - quando è scivolato, si è aggrappato e ha ...Gianni Morandi è stato finalmente dimesso oggi 7 aprile, durante la tarda mattinata, dall’Ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato per le ustioni alle mani e alle gambe, causate dall ...Gianni Morandi sta meglio ed è tornato a casa. La buona notizia arriva dall'Ausl Romagna, che ha fatto sapere che le condizioni di salute del cantante bolognese sono ...