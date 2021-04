"Generale, salvi il nostro Centro" (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Gigi Baj Il sindaco di Verano ha preso carta e penna per scrivere un'accorata lettera al Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, affinché il Centro ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Gigi Baj Il sindaco di Verano ha preso carta e penna per scrivere un'accorata lettera alFrancesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, affinché il...

Frances73368486 : @VeneziaFC_IT E vabbè.... Niente panico ma anche niente illusioni. Salvi credo che lo siamo; giochiamo con la Spal… - dulsetlily : In generale comunque zero voglia di affrontare questo pranzo, pasqua è una di quelle feste che non mi farebbero né… - GBruttini : @FrancoBechis @IlMondoNuovo1 Un esposto alla Corte dei Conti regionale di viale Mazzini, e inoltro ai pochi quotidi… - violet6femme : @PRCPadova @bioccolo Esattamente: manca la fiducia non in voi, in generale, che qualcuno e non solo voi si preoccup… - alcinx : RT @bambinogesu: 'La Giustizia adotta la Scuola' è il progetto della Fondazione #VittorioOccorsio che coinvolge anche le sezioni della Scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Generale salvi "Generale, salvi il nostro Centro" "Naturalmente avevamo anche contattato Silvano Casazza, direttore generale Ats Brianza e i vertici regionali della sanità, chiedendo di poter vaccinare gli over 80 non ancora immunizzati del nostro ...

Impiantistica sportiva a Reggio, ecco le misure a sostegno delle società: proroghe e rateizzazione morosità Lacci e lacciuoli burocratici e la situazione generale delle società " per lo più morose nei ... la riduzione della tariffa da 500,00 ad 100,00 (a copertura dei costi di gestione), fatti salvi ...

"Generale, salvi il nostro Centro" Il Giorno Vaccinazione obbligatoria ai sanitari: necessaria, non solo legittima Premetto che sono per la massima libertà di espressione per cui rispetto tutte le opinioni anche quelle completamente contrarie al mio credo in generale e penso che per ... un sanitario capace e che ...

