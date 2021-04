Denise Pipitone | il programma russo annuncia i risultati del test di Olesya Rostova | “Questo è il primo verdetto”

Olesya Rostova, cominciano ad arrivare i primi risultati del Dna. Ora dopo ora è cresciuta l’attesa per l’esito della storia della piccola Denise Pipitone. Il programma “Lasciali Parlare”, in onda sul Primo Canale russo, nella puntata andata in onda martedì sera non ha affrontato il caso di Denise che, con tutta probabilità, è rimandato a mercoledì 7 aprile. Un giallo che si è diffuso nel corso del pomeriggio dove si sono rincorse ipotesi su quando sarebbe andato in onda il servizio sulla bambina scomparsa in Sicilia diciassette anni fa.

Tuttavia è arrivato un primo verdetto. In studio era infatti presenta un’altra famiglia russa che sta cercando la figlia scomparsa diversi anni fa, proprio come Denise. L’esito del test però non ha mostrato alcuna compatibilità...

