Covid Abruzzo | oggi 219 contagi e 13 morti | bollettino 7 aprile

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 219 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 7. Registrati inoltre altri 13. Sono complessivamente 66.878 i casi positivi al19 registrati dall’inizio dell’emergenza: rispetto a ieri si registrano 219 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 93 anni). Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato; i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 36. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 2.200 (di età compresa tra 65 e 101 anni). Del totale odierno, 9 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo ...

