Costruisci da zero un OnePlus 9 Pro | il teardown al contrario di JerryRigEverythingHDblog it

Il canale JerryRigEverything ci ha abituati da tempo ad un approccio abbastanza standardizzato nei confronti di ogni nuovo smartphone appena presentato. Prima viene sottoposto ad un test di resistenza, poi si passa al teardown che ci mostra tutti i suoi segreti. OnePlus ha recentemente annunciato la sua nuova serie di smartphone, tra cui il top di gamma 9 Pro (potete scoprirne tutti i segreti nella nostra recensione), e ha colto questa occasione per lanciare una nuova sfida al canale dello youtuber Zack Nelson: montare da zero un OnePlus 9 Pro basandosi sui componenti inviati dall'azienda. Ecco che quindi il famoso teardown proposto su JerryRigEverything si trasforma in un vero e proprio video di assemblaggio, visto che OnePlus ha inviato una copia dello smartphone già completamente ...

