Confesercenti porta in piazza a Napoli il calvario delle imprese: Serve un decreto, a rischio 50 mila imprese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quindici croci di legno in piazza a testimoniare il calvario di altrettante categorie commerciali. La rappresentazione è andata in scena a Napoli, ma non c’entrano i riti pasquali. A protestare sono gli aderenti alla Confesercenti di quindici categorie merceologiche (benzinai, ambulanti, orafi e gioiellieri, moda, esercenti pubblici, imprese balneari, guide turistiche e interpreti, case vacanza e ostelli, parrucchieri ed estetiste, federazione turismo, sindacato delle discoteche tra le altre) riunitisi in centinaia in piazza del Plebiscito, sede della Prefettura, per chiedere la riapertura immediata dei loro esercizi. Tra i più arrabbiati gli ambulanti: “Non capiamo la differenza tra chi vende alimenti e chi no – spiega uno di loro mentre gli altri ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quindici croci di legno ina testimoniare ildi altrettante categorie commerciali. La rappresentazione è andata in scena a, ma non c’entrano i riti pasquali. A protestare sono gli aderenti alladi quindici categorie merceologiche (benzinai, ambulanti, orafi e gioiellieri, moda, esercenti pubblici,balneari, guide turistiche e interpreti, case vacanza e ostelli, parrucchieri ed estetiste, federazione turismo, sindacatodiscoteche tra le altre) riunitisi in centinaia indel Plebiscito, sede della Prefettura, per chiedere la riapertura immediata dei loro esercizi. Tra i più arrabbiati gli ambulanti: “Non capiamo la differenza tra chi vende alimenti e chi no – spiega uno di loro mentre gli altri ...

Advertising

AssoturismoTP : RT @luca_bianca: Assoturismo Confesercenti - SWG, restrizioni cancellano gita fuori porta. Pasquetta a casa per 8 itlaiani su 10, in viaggi… - AssoturismoNaz : Assoturismo Confesercenti - SWG, restrizioni cancellano gita fuori porta. Pasquetta a casa per 8 itlaiani su 10, in… - luca_bianca : Assoturismo Confesercenti - SWG, restrizioni cancellano gita fuori porta. Pasquetta a casa per 8 itlaiani su 10, in… - Giornalepmi : Turismo: Assoturismo Confesercenti – SWG, le restrizioni hanno cancellato le gite fuori porta, Pasquetta a casa per… - AssoturismoTP : RT @Confesercenti: #Assoturismo #Confesercenti: Abbiamo bisogno di un piano per salvare l’#estate: servono investimenti sui #vaccini e sull… -