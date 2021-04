Chiaroscuri elettronici nel regno di Paolo Tarsi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiaroscuri elettronici

Newsic

... giocato sue orchestrazioni e su testi riflessivi che di traccia in traccia raccontano ... però, una vena moderna, quindi cercando di sfruttare il computer per creare beate ...... giocato sue orchestrazioni e su testi riflessivi che di traccia in traccia raccontano ... però, una vena moderna, quindi cercando di sfruttare il computer per creare beate ...Svettano, tra le altre cose, il basso di Percy Jones, ex dei Soft Machine, il sassofono di Bruno Spoerri, le percussioni elettroniche di EmilKr, che contribuiscono a stratificare gli arrangiamenti di ...Un mercato sempre più saturo e l’agguerrita concorrenza – in special modo quella proveniente dalla Cina, con molteplici brand asiatici approdati in Europa – hanno messo in chiaroscuro ... i componenti ...