Calcio: chi vincerà lo scudetto quest’anno? (Di mercoledì 7 aprile 2021) La volata per la corsa scudetto e per i piazzamenti utili in chiave Champions League renderà spettacolare la coda finale di questo campionato di serie A, 2020-2021. Come abbiamo già potuto constatare durante il girone d’andata, gli ultimi turni del campionato saranno molto intensi e fitti di incontri chiave e big match, assolutamente da non perdere e da seguire fino alla fine. Si parte dalla 31esima giornata, con Milan-Genoa, Lazio-Benevento, Atalanta-Juventus, Torino-Roma, ma soprattutto Napoli-Inter. Da questa giornata in poi le gerarchie del campionato potranno mostrarci qualcosa in più, rispetto alla situazione attuale dove i pronostici oggi misti per il campionato di serie A ci mostrano come il livello di equilibrio sia oramai una costante per la stagione in corso. Lotta scudetto e zona Champions: almeno 7 le squadre protagoniste Si prosegue per ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 aprile 2021) La volata per la corsae per i piazzamenti utili in chiave Champions League renderà spettacolare la coda finale di questo campionato di serie A, 2020-2021. Come abbiamo già potuto constatare durante il girone d’andata, gli ultimi turni del campionato saranno molto intensi e fitti di incontri chiave e big match, assolutamente da non perdere e da seguire fino alla fine. Si parte dalla 31esima giornata, con Milan-Genoa, Lazio-Benevento, Atalanta-Juventus, Torino-Roma, ma soprattutto Napoli-Inter. Da questa giornata in poi le gerarchie del campionato potranno mostrarci qualcosa in più, rispetto alla situazione attuale dove i pronostici oggi misti per il campionato di serie A ci mostrano come il livello di equilibrio sia oramai una costante per la stagione in corso. Lottae zona Champions: almeno 7 le squadre protagoniste Si prosegue per ...

Advertising

ZZiliani : Ma a voi sembra possibile? Che qualcuno ancora lo faccia parlare. E poi a mo’ di promo metta una sua frase. La fra… - tancredipalmeri : Poiché a segnare so bravi tutti, un video di cose belle ma uniche di Ronaldinho. Oh la cosa che fa a 0.49 con il B… - AA19739457 : @Chinasky65 @ZZiliani Si? Chiedo perché non so.. non capisco il nesso tra un processo sportivo e qualcosa che è suc… - ilcozzaronero : @stillers1971 @BBilanShit @pap1pap @Specialcla @cesare_cec @LucaBilla @East_10 @pino_nostro @Inter * a chi di calci… - depofoto : @CambiaghiGiorgi @rupertalbe Queste maglie così come tutto il nuovo merch e il nuovo logo sono fatte x vendere le m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio chi Non solo Pirlo: Dybala, Morata e gli altri, quelli che si giocano il futuro La Gazzetta dello Sport Calcio, Europa League: Roma in salita all’Amsterdam Arena La Roma vola ad Amsterdam per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro un’Ajax temibile ma, al pari dei giallorossi, pieno di assenze importanti. I capitolini, in ...

Calcio Serie C – Mantova, la svolta dopo il ko col Fano MANTOVA «Da Imola in poi il Mantova si è sempre confermato». Così Emanuele Troise nel post-gara di Cesena. Il tecnico biancorosso ha ragione: quel 5-1 ...

La Roma vola ad Amsterdam per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro un’Ajax temibile ma, al pari dei giallorossi, pieno di assenze importanti. I capitolini, in ...MANTOVA «Da Imola in poi il Mantova si è sempre confermato». Così Emanuele Troise nel post-gara di Cesena. Il tecnico biancorosso ha ragione: quel 5-1 ...