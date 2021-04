Bayern, Rummenigge: «La Germania lasci stare Flick» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato la possibilità che Flick si sieda sulla panchina della Nazionale tedesca Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato la possibilità che Hans-Dieter Flick si sieda sulla panchina della Nazionale tedesca: «Dovranno pianificare il futuro senza Hansi. La mia esperienza mi dice che i tecnici che lavorano bene al Bayern devono essere mantenuti a lungo termine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021), dirigente delMonaco, ha commentato la possibilità chesi sieda sulla panchina della Nazionale tedesca Karl-Heinz, dirigente delMonaco, ha commentato la possibilità che Hans-Dietersi sieda sulla panchina della Nazionale tedesca: «Dovranno pianificare il futuro senza Hansi. La mia esperienza mi dice che i tecnici che lavorano bene aldevono essere mantenuti a lungo termine». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Rummenigge: «Sanzioni più dure per chi viola il FPF»: L’amministratore delegato del Bayern Monaco… - VdeGaet : @pisto_gol @FIFAcom #Rummenigge e #Matthaus due finali mondiali consecutive. La prima da giocatore del #Bayern La… - ivanb_dj : @FabAuri Non gli vogliono fa fare l'allenatore, il Bayern ha Flick 56 anni e Rummenigge 65 vai a spiegargli che li… - Fantacalcio : Bayern Monaco, Rummenigge: 'Non trattiamo per Haaland, Lewandowski il migliore' - GianlucaGarro : @Springforever5 @GiAdUzZoLa90 Un altro dubbio effettivamente. Anche se poi al Bayern per esempio il presidente è se… -