Ambulanti, al via l'occupazione dei posteggi: tutti i mercati coinvolti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domani, 8 aprile dalle ore 8 alle ore 12 gli operatori Ambulanti occuperanno, in segno di protesta, i posteggi nei seguenti mercati della Campania: Casavatore; Giugliano; Caivano; Santa Maria Capua Vetere; Benevento via Bonazzi; Pomigliano d'Arco; Sarno; Nocera Inferiore, Battipaglia; Salerno Pastena; Salerno Torrione; Salerno via Piave (a coordinare su Salerno: Ciro Pietrofesa). La manifestazione prevede l'occupazione del proprio posteggi, si possono aprire le brande e le tende ma non esporre o vendere merci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

