Alessandra Amoroso è tornata: stasera grande evento in streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Piuma” e “Sorriso grande” sono i nuovi singoli con i quali Alessandra Amoroso è tornata sulla scena musicale italiana e che anticipano l’uscita del suo nuovo album A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale italiana con due singoli inediti. “Piuma”, il primo singolo rilasciato oggi e disponibile su tutte le piattaforme digitali, e “Sorriso grande”, che uscirà domani in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica, sono due fotografie di momenti della vita di Alessandra che ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale. “Piuma” è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Piuma” e “Sorriso” sono i nuovi singoli con i qualisulla scena musicale italiana e che anticipano l’uscita del suo nuovo album A due anni dal suo ultimo progetto discografico,torna sulla scena musicale italiana con due singoli inediti. “Piuma”, il primo singolo rilasciato oggi e disponibile su tutte le piattaforme digitali, e “Sorriso”, che uscirà domani in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica, sono due fotografie di momenti della vita diche ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale. “Piuma” è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno ...

Advertising

Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare il successo» - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande - Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare... - ale4234 : RT @Amorosiniitalia: Ognuno per la sua strada Dirsi con una risata Che il bene non finirà?? •••• 'Piuma' è il nuovo singolo di Alessandra A… - labigfamily : RT @salento_news: Alessandra Amoroso è tornata con due nuovi brani, “PIUMA” e “SORRISO GRANDE” -