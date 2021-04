Sossio Aruta e Ursula Bennardo, fra cassa integrazione e disoccupazione: “In qualche modo riusciamo a stare a galla” (Di martedì 6 aprile 2021) La pandemia ha avuto conseguenze sulle vite di tutti, comportando grandi difficoltà nel mondo del lavoro. Lo sanno bene Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che in questi giorni hanno raccontato come hanno vissuto le difficoltà dell’ultimo anno, tra disoccupazione e sogni infranti. Solo reinventandosi i due sarebbero riusciti a sopravvivere a questa triste situazione. Sossio e Ursula: stravolti dalla crisi causata dalla pandemia Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un magico momento come genitori e come coppia. La scorsa estate, il battesimo della figlia Bianca era stata una bella occasione per celebrare l’amore della loro famiglia in attesa di un altro grande evento. Da oltre un anno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) La pandemia ha avuto conseguenze sulle vite di tutti, comportando grandi difficoltà nel mondo del lavoro. Lo sanno bene, che in questi giorni hanno raccontato come hanno vissuto le difficoltà dell’ultimo anno, trae sogni infranti. Solo reinventandosi i due sarebbero riusciti a sopravvivere a questa triste situazione.: stravolti dalla crisi causata dalla pandemiastanno vivendo un magico momento come genitori e come coppia. La scorsa estate, il battesimo della figlia Bianca era stata una bella occasione per celebrare l’amore della loro famiglia in attesa di un altro grande evento. Da oltre un anno ...

Advertising

infoitcultura : Sossio Aruta svela il perché della sua mancata partecipazione all'Isola 15 - infoitcultura : Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne scartato: si allontana il suo sogno - bennyzullo : Comunque voi dimenticate che non si fotte con uomini e donne Al gf portarono in finale sossio aruta #Isola - zazoomblog : L’isola dei famosi Sossio Aruta bocciato ai casting: lo sfogo - #L’isola #famosi #Sossio #Aruta - GarboeK : RT @FootballAndDre1: 41anni... Forse solo Sossio Aruta è più vecchio. Poi ovviamente si infortuna.. 'eh ma siamo sfigadi. L'inder non ha in… -